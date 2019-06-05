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ДТП Происшествия

Авария на ул. Солнечной могла произойти по вине водителя Aston Martin

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 июня, стали известны подробности жуткого ДТП, произошедшего накануне днем на ул. Солнечной.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, одним из участников ДТП оказался 31-летний водитель автомобиля Aston Martin, ехавший в 11:30 по ул. Солнечной со стороны 8-й Просеки в направлении ул. Ново-Вокзальной.

По предварительной версии полицейских, поворачивая налево на регулируемом перекрестке улиц Солнечной и Губанова, он не уступил дорогу и столкнулся с Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего мужчины. После удара Toyota выехала на тротуар, где сбила 43-летнюю женщину и трехлетнего мальчика.

Пешеход скончалась, а ребенка после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Также в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota. Женщина самостоятельно обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП ведется проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и после примут процессуальное решение.

Сотрудники ГИБДД призывают участников движения соблюдать ПДД.

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