Треть российских компаний, использующих интернет вещей, столкнулись с кибератаками на него

По данным "Лаборатории Касперского", в России почти половина компаний (45%) уже используют технологии интернета вещей, при этом 31% из них столкнулись в 2019 году с атаками на подключенные устройства. Подобные инциденты могут повлечь за собой серьезные негативные последствия, такие как раскрытие конфиденциальной информации или нарушение целостности и бесперебойности работы критических систем, например тех, которые обеспечивают движение транспорта или подачу электроэнергии.

По прогнозам исследовательской компании Gartner, к 2021 году число подключённых к интернету вещей достигнет 25 миллиардов. Эти технологии используются для создания и развития умных городов, а также для автоматизации производства, систем отопления, вентиляции и кондиционирования. По данным "Лаборатории Касперского", они активно внедряются в большинстве отраслей. Так, в мире количество компаний, использующих интернет вещей, в 2019 году больше всего выросло в гостиничной индустрии (с 53% до 63%), здравоохранении (с 56% до 66%) и финансах (с 60% до 68%).

"Интернет вещей перестал быть темой для хайпа, и сегодня уже видны серьёзные технические и бизнес-результаты его внедрения и распространения. Консорциум промышленного интернета начал публиковать такие отчёты. Самая большая сложность для индустрии — это сопротивляемость переменам, причём наиболее эффективным из них. Внедрение промышленного интернета вещей означает для каждой отрасли серьёзные изменения, к которым нужно привыкнуть", — говорит Ричард Соли (Richard Soley), исполнительный директор Консорциума промышленного интернета.

"Интернет вещей — это мощный инструмент для бизнеса, но его использование связано не только с преимуществами, но и с рисками. Избежать их помогут отлаженные бизнес-процессы и широкая база знаний. Как показало наше исследование, интернет вещей нуждается в защите: речь идет об оборудовании, технических и организационных мерах, безопасности данных. Эти вопросы должны решаться на стадии проектирования и внедрения. Мы развиваем соответствующие технологии продукты для наших заказчиков с учётом существующих и потенциальных киберугроз", — отмечает Григорий Сизов, руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS.

Для безопасного использования интернета вещей "Лаборатория Касперского" предлагает организациям принять следующие меры:

Исследование "Информационная безопасность бизнеса" проведено "Лабораторией Касперского" совместно с компанией B2B International в 2019 году. В опросе приняли участие 4958 IT-специалистов, владельцев бизнеса и топ-менеджеров из 23 стран.