16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Треть российских компаний, использующих интернет вещей, столкнулись с кибератаками на него За шесть лет более чем 300 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе "Азбука интернета" Число пользователей мобильных устройств, атакованных сталкерским ПО, утроилось В Исаклинском районе к высокоскоростному интернету подключат ФАПы и школы Жителям самарской глубинки стал доступен высокоскоростной спутниковый Интернет

Интернет Транспорт и связь

В самарских селах увеличился спрос на бесплатный интернет в точках коллективного доступа к Wi-Fi

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 102
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В прошлом году жители малых населенных пунктов Самарской области 1,2 млн раз воспользовались бесплатным интернетом и скачали 238 ТБ трафика в точках доступа к Wi-Fi, смонтированных "Ростелекомом" по государственной программе "Устранение цифрового неравенства" (УЦН).

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Чаще всего сельчане подключались к Wi-Fi летом и в новогодние каникулы. Например, пользователи из аула Казахский Кинельского района за три летних месяца вышли в Интернет около 17 тысяч раз.

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" - технический директор:

"Для 60 тысяч жителей сел и деревень региона появилась возможность дистанционно записаться на прием к врачу, оформить пенсию, поменять паспорт или воспользоваться другими услугами, которые предлагает Всемирная информационная сеть".

Точки коллективного доступа в Интернет действуют в 159 малых населенных пунктах Самарской области. Большая их часть находится в самых дальних селах, на расстоянии свыше 200 километров от областного центра. В этом году бесплатные Wi-Fi-зоны появятся еще в 34 деревнях и поселках губернии, а к концу 2021-го их станет 212.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5