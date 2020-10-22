РЖД, облачная платформа Яндекса и YellowRockets предложат разработчикам подружить Алису с российскими поездами

Куйбышевская железная дорога в партнерстве с платформой Yandex.Cloud и компанией YellowRockets открывают первый онлайн-хакатон для решения технологических задач и улучшения сервисов Российской железной дороги. Призовой фонд составит 900 000 рублей. Прием заявок открыт до 17 ноября на сайте rzdhack.ru.

Участникам предложат несколько задач на выбор. Например, разработать решения для пассажиров РЖД с участием голосового помощника Яндекса, научить Алису заказывать билеты на поезд или информировать пассажиров об изменениях маршрутов. Команды смогут взяться за разработку платформы для поиска инновационных проектов для РЖД, добавить функционала приложению фирменных поездов РЖД "Попутчик", оптимизировать работу кассиров или придумать, как оцифровать топливные склады.

"Мало, кто задумывается, что железные дороги во многом уже цифровая компания. Почти не осталось направлений, где бы не использовались ИТ-решения, и их становится все больше. Востребованность в инновационных и цифровых продуктах растет постоянно. Хакатон — это способ привлечь внимание талантливых людей с нестандартным мышлением. Мы хотим показать им, что РЖД — компания, с которой можно воплотить в жизнь свои идеи. Задачи, которые мы выносим на этот хакатон — лишь малая часть тех изменений, которые могут улучшить жизнь людей и компании", — подчеркнул и. о. главного инженера Куйбышевской железной дороги Денис Аграфенин.

Для разработки решений платформа Yandex.Cloud предоставит командам-участникам дополнительные гранты в размере 5000 рублей на тестирование и использование инфраструктурных сервисов и сервисов Data Storage & Analytics, Cloud-Native, ML & AI, в том числе доступ к сервису Yandex SpeechKit. Yandex SpeechKit позволяет использовать речевые технологии Яндекса, распознавание речи (Speech-to-Text) и синтез речи (Text-to-Speech), для собственных бизнес-решений. В течение хакатона менторы из команды Алисы поделятся экспертизой по созданию голосовых навыков и диалогов, а архитекторы Yandex.Cloud проведут индивидуальные консультации.

Организаторы хакатона ждут разработчиков голосовых интерфейсов и навыков, дата-сайентистов, программистов, продакт-менеджеров, бизнес-аналитиков, дизайнеров и маркетологов. Хакатон пройдет в два этапа. После подачи заявок командам предложат решить тестовые задачи. В финал пройдет 20 команд, за каждой из которых будет закреплен индивидуальный ментор.

"Хакатоны всегда ассоциируются с ИТ-компаниями, со стартапами, но вот вам доказательство, что даже такая "тяжелая" и "железная" корпорация, как РЖД, открыта для новых идей и технологий. Я бы не воспринимал хакатон как отдельное мероприятие. Это может стать началом нового проекта и выгодного сотрудничества с железной дорогой", — отметил CEO YellowRockets Сергей Богданов.

"Облачные технологии становятся наиболее востребованными не только для крупных игроков, но и для молодых компаний, в том числе для участников хакатонов. Облака помогают упростить процессы управления, минимизировать барьеры на старте, сэкономить средства и таким образом сконцентрировать временные и финансовые ресурсы непосредственно на разработке", — рассказала руководитель по работе с госсектором Yandex.Cloud Анна Лемякина.