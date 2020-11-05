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Общество

В программе "Поедем, поедим!" на НТВ расскажут о Самарской области

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 ноября, в 15:00 на телеканале НТВ выйдет программа "Поедем, поедим!", где телеведущий Федерико Арнальди расскажет о Самарской области.

Фото: скриншот с видео НТВ

В Самаре Федерико впервые отведал волжских раков и русскую окрошку на квасе.

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