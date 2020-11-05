В программе "Поедем, поедим!" на НТВ расскажут о Самарской области

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В субботу, 7 ноября, в 15:00 на телеканале НТВ выйдет программа "Поедем, поедим!", где телеведущий Федерико Арнальди расскажет о Самарской области.

Фото: скриншот с видео НТВ