В программе "Поедем, поедим!" на НТВ расскажут о Самарской области

В субботу, 7 ноября, в 15:00 на телеканале НТВ выйдет программа "Поедем, поедим!", где телеведущий Федерико Арнальди расскажет о Самарской области.
В Самаре Федерико впервые отведал волжских раков и русскую окрошку на квасе.
В субботу, 7 ноября, в 15:00 на телеканале НТВ выйдет программа "Поедем, поедим!", где телеведущий Федерико Арнальди расскажет о Самарской области.
В Самаре Федерико впервые отведал волжских раков и русскую окрошку на квасе.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.