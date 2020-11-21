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Общество

В Самаре возобновил работу электробус

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 ноября, электробус возобновил работу на маршруте №108 в Самаре, сообщает городской департамент транспорта.

"С 21.11.2020 по 17.12.2020 возобновляет свою работу электробус по маршруту 108 "Губернский рынок — Южный город". Расписание движения не изменилось", — уточняют в ведомстве.

Напомним, электробус прекратил работу в областной столице с 1 ноября. До этого он множество раз снимался с рейса из-за технических неисправностей или нехватки деталей. В начале ноября у дептранса закончился договор на эксплуатацию машины с белорусской стороной.

"Мы тоже выступаем за длительный срок, но белорусская сторона срок продлевает не больше 2-3 недель. Причем переговоры о продлении начинают только после окончания срока предыдущего договора. Причины не объясняют", — ответили в департаменте на вопрос, почему электробус то прекращает, то возобновляет работу.

 

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