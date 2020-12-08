Прокуратура оспаривает приговор бывшему предправления Газбанка

Прокуратура пытается обжаловать приговор суда по делу экс-председателя правления АО АКБ "Газбанк" Михаила Липовецкого. В ноябре текущего года суд Ленинского района Самары признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно, а также на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Как пояснили Волга Ньюс в пресс-службе прокуратуры, гособвинение просило для Михаила Липовецкого другого наказания — двух лет реального лишения свободы. В связи с мягкостью вынесенного наказания ведомство пытается его оспорить.

Напомним, уголовное дело по факту злоупотребления полномочий в Газбанке было возбуждено еще в феврале 2019 года. По этому делу были задержаны Михаил Липовецкий и его заместитель Владимир Семин. Расследование в отношении последнего еще продолжается.

По версии следствия, Михаил Липовецкий в период с 7 декабря 2016 г. по 15 ноября 2017 г., "действуя вопреки законным интересам банка, заключил пять кредитных договоров с физическими лицами, а также два кредитных договора с юридическими лицами", по которым средства в полном объеме в установленные сроки возвращены не были. Ущерб от этих действий оценивается в 409,8 млн рублей.