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Суды Происшествия

Прокуратура оспаривает приговор бывшему предправления Газбанка

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура пытается обжаловать приговор суда по делу экс-председателя правления АО АКБ "Газбанк" Михаила Липовецкого. В ноябре текущего года суд Ленинского района Самары признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно, а также на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Как пояснили Волга Ньюс в пресс-службе прокуратуры, гособвинение просило для Михаила Липовецкого другого наказания — двух лет реального лишения свободы. В связи с мягкостью вынесенного наказания ведомство пытается его оспорить.

Напомним, уголовное дело по факту злоупотребления полномочий в Газбанке было возбуждено еще в феврале 2019 года. По этому делу были задержаны Михаил Липовецкий и его заместитель Владимир Семин. Расследование в отношении последнего еще продолжается.

По версии следствия, Михаил Липовецкий в период с 7 декабря 2016 г. по 15 ноября 2017 г., "действуя вопреки законным интересам банка, заключил пять кредитных договоров с физическими лицами, а также два кредитных договора с юридическими лицами", по которым средства в полном объеме в установленные сроки возвращены не были. Ущерб от этих действий оценивается в 409,8 млн рублей.

АО АКБ "Газбанк" находится в процедуре банкротства с августа 2018 года. Размер установленных требований кредиторов составляет около 20,6 млрд рублей. Ранее временная администрация сообщала, что оценивает стоимость активов финансовой организации в сумму, не превышающую 17,4 млрд рублей.

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