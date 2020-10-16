Бывшему председателю правления Газбанка утвердили обвинение

13 октября заместитель прокурора Самарской области Андрей Шевцов утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего председателя правления АО АКБ "Газбанк" Михаила Липовецкого. Ему вменяют злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Об этом изданию сообщила помощник прокурора области Наталья Цой.

По версии следствия, Михаил Липовецкий в период с 7 декабря 2016 г. по 15 ноября 2017 г., "действуя вопреки законным интересам банка, заключил пять кредитных договоров с физическими лицами, а также два кредитных договора с юридическими лицами", по которым средства в полном объеме в установленные сроки возвращены не были. Ущерб от этих действий оценивается в 409,8 млн рублей.

"После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд", — сообщила Наталья Цой.

Напомним, уголовное дело по факту злоупотребления полномочий в АО АКБ "Газбанк" было возбуждено еще в феврале 2019 года. По этому делу задержаны Михаил Липовецкий и его заместитель Владимир Семин.

Как тогда поясняли в пресс-службе прокуратуры Самарской области, Семину и Липовецкому были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде, соответственно.

Газбанк находится в процедуре банкротства с августа 2018 года. Размер установленных требований кредиторов составляет около 20,6 млрд рублей. Ранее временная администрация сообщала, что оценивает стоимость активов финансовой организации в сумму, не превышающую 17,4 млрд рублей.

В сентябре 2018 г. временная администрация банка передала в МВД РФ сведения, касающиеся причинения Газбанку ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей.