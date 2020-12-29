Облсуд поддержал отправку дела о ДТП с Hyundai Genesis в прокуратуру

Апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление Куйбышевского райсуда от 30 октября о возвращении в прокуратуру уголовного дела о гибели трех человек в ДТП с Hyundai Genesis. Об этом сообщают в суде.

Напомним, что 9 августа 2019 г., в 10:30, водитель Hyundai Genesis G80 ехал по Кряжскому шоссе в направлении Новокуйбышевского шоссе. Мужчине стало плохо, из-за чего он потерял управление и врезался в стоявшие на светофоре Lada Granta под управлением 37-летнего водителя и Kia Rio, которым управлял 41-летний мужчина. Затем Genesis выехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель и 31-летний пассажир Lada Granta погибли на месте. Позже в больнице скончался 25-летний пассажир Kia Rio.

31 августа 2020 г. уголовное дело с постановлением о принудительном лечении направили в Куйбышевский районный суд. Состоялось несколько заседаний. Процесс вел председатель суда Николай Черняков. 30 октября судья вынес постановление о возвращении уголовного дела в прокуратуру для устранения недостатков в рассмотрении его судом на основании ст. 237 УПК РФ.

Судья фактически отказал в применении к водителю принудительных медицинских мер и направил дело в прокуратуру для составления обвинительного заключения и предъявления водителю обвинения.

Это постановление о направлении дела на доработку в прокуратуру обжаловали и адвокат, и представитель прокуратуры. 25 декабря апелляционная инстанция облсуда рассмотрела жалобу адвоката и представление прокуратуры оставила постановление районного суда без изменения.