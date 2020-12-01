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Суды Происшествия

Судья по делу о ДТП с Hyundai Genesis посчитал, что водителю не требуется принудительное лечение

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 декабря, в Самарский областной суд поступили жалоба адвоката и представление прокурора на постановление Куйбышевского райсуда от 30 октября о возвращении в прокуратуру для устранения недостатков уголовного дела о гибели трех человек в ДТП с Hyundai Genesis. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, 9 августа 2019 г., в 10:30, водитель Hyundai Genesis G80 ехал по Кряжскому шоссе в направлении Новокуйбышевского шоссе. Мужчине стало плохо, из-за чего он потерял управление и врезался в стоявшие на светофоре Lada Granta под управлением 37-летнего водителя и Kia Rio, которым управлял 41-летний мужчина. Затем Genesis выехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водитель и 31-летний пассажир Lada Granta погибли на месте. Позже в больнице скончался 25-летний пассажир Kia Rio.

По данным судебной экспертизы, виновник аварии не мог осознавать фактического характера и общественной опасности своих действий.

31 августа 2020 г. уголовное дело с постановлением о принудительном лечении направили в Куйбышевский районный суд. Состоялось несколько заседаний. Процесс вел председатель суда Николай Черняков.

30 октября судья вынес постановление о возвращении уголовного дела в прокуратуру для устранения недостатков в рассмотрении его судом на основании ст. 237 УПК РФ.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, судья фактически отказал в применении к водителю принудительных медицинских мер и направил дело в прокуратуру для составления обвинительного заключения и предъявления водителю обвинения.

Это постановление о направлении дела на доработку в прокуратуру обжаловали и адвокат, и представитель прокуратуры.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

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