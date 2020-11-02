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Суды Происшествия

Дело о ДТП с Genesis на Кряжском шоссе суд вернул в прокуратуру

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 октября, суд Куйбышевского района под председательством председателя суда Николая Чернякова вернул в прокуратуру для устранения недостатков уголовное дело, возбужденное в связи с гибелью трех человек в ДТП с Hyundai Genesis, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что ДТП произошло 9 августа 2019 года. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, в результате чего он потерял управление и врезался в стоявшие на светофоре Lada Granta. В аварии погибли три человека.

По данным судебной экспертизы, виновник аварии в момент ДТП не мог осознавать фактического характера и общественной опасности своих действий.

31 августа 2020 г. уголовное дело с постановлением о применении к водителю Genesis принудительных мер медицинского характера направили в Куйбышевский районный суд. В суде состоялось несколько заседаний по данному делу. Процесс вел председатель суда Николай Черняков.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, на заседании 30 октября судья вынес постановление о возвращении уголовного дела в прокуратуру для устранения недостатков в рассмотрении его судом на основании статьи 237 УПК РФ.

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