Автобус, врезавшийся в манипулятор и сбивший полицейского, был технически неисправен

Полицейские, расследуя обстоятельства ДТП, произошедшего 8 декабря 2020 г. на автодороге Самара-Бугуруслан, где ПАЗ допустил наезд на припаркованный манипулятор, выяснили, что автобус был технически неисправен, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, в ДТП пострадали пять пассажиров автобуса и сотрудник ГИБДД.

При осмотре на месте ДТП, полицейские выявили нарушение технического состояния автобуса — неисправность, при которой запрещается эксплуатация транспортного средства. За выпуск на линию автобуса с технической неисправностью к ответственности в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. привлечено должностное лицо общества с ограниченной ответственностью, выпустившее данное транспортное средство в рейс.

Сотрудники ГИБДД проверили у участников ДТП наличие соответствующей документации на транспортные средства.

При изучении документов полицейские установили, что, согласно данным "Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра", технический осмотр автобус проходил на станции в Ростовской области. Однако, по результату проверки выяснилось, что автобус на осмотр не выезжал.

По данному факту в отношении оператора технического осмотра сотрудником ГИБДД составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.4.1 КоАП РФ (выдача диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проведен технический осмотр).

Материалы административного расследования направлены в территориальный суд для принятия решения по существу.

В настоящее время сотрудниками полиции продолжается работа по установлению всех обстоятельств ДТП.