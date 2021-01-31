В Ставропольском районе Hyundai въехал в припаркованную фуру

В субботу, 30 января, вечером в Ставропольском районе на трассе между Самарой и Тольятти произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель Hyundai двигался в сторону Автограда, превысил скорость и не смог проконтролировать движение своего авто.В итоге легковушка начала вилять и влетела прямо под припаркованную на обочине фуру.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя транспортных средств. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В результате ДТП на трассе образовалась пробка.

Напомним, что вечером в пятницу, 29 января, произошла еще одна страшная авария с участием фуры и пассажирского микроавтобуса, унесшая жизни 12 человек, 13 человек остаются в больницах с тяжелыми травмами.