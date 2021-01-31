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ДТП Происшествия

В Ставропольском районе Hyundai въехал в припаркованную фуру

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 30 января, вечером в Ставропольском районе на трассе между Самарой и Тольятти произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

Водитель Hyundai двигался в сторону Автограда, превысил скорость и не смог проконтролировать движение своего авто.В итоге легковушка начала вилять и влетела прямо под припаркованную на обочине фуру.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя транспортных средств. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В результате ДТП на трассе образовалась пробка.

Напомним, что вечером в пятницу, 29 января, произошла еще одна страшная авария с участием фуры и пассажирского микроавтобуса, унесшая жизни 12 человек, 13 человек остаются в больницах с тяжелыми травмами.

Гид потребителя

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