Число погибших в ДТП на трассе М-5 возросло до 10

Стало известно о 10 погибших и 15 пострадавших в ДТП на трассе М-5 в Сызранском районе Самарской области.

Всех пострадавших уже эвакуировали с места аварии в больницы.

Напомним, ДТП произошло в 19:20 на 873 км трассы М-5 у с. Заборовка. Там столкнулись грузовик DAF, Chevrolet Niva и микроавтобус Citroen.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил задействовать санавиацию для эвакуации пострадавших в больницы. Кроме того, на месте работали четыре бригады Сызранской станции скорой медицинской помощи.

По поручению губернатора на месте также работает глава Сызранского района Виктория Кузнецова и мэр Сызрани Николай Лядин. Ситуация находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Пострадавшим оказываются всю необходимую помощь.

На участке автодороги организовано реверсивное движение. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают.

По поручению прокурора области Сергея Берижицкого организована проверка в связи с аварией. На место происшествия выехали прокуроры Сызранского района и Сызрани под руководством зампрокурора области Алексея Павлова.