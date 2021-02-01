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Здравоохранение Общество

Леонид Рошаль дал рекомендации по лечению ребенка, попавшего в ДТП на М-5

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По просьбе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал рекомендации по лечению ребенка, попавшего в ДТП на М-5 29 января.

Напомним, состояние ребенка 1 года 9 месяцев, пострадавшего в страшной аварии на М-5, улучшилось. Планируется его перевод из реанимации СОКБ им.Середавина в отделение.

О здоровье малыша заботится лично губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона связался с Леонидом Рошалем и попросил того провести телемедицинскую консультацию по состоянию ребенка.

Выдающийся врач такую консультацию провел и подчеркнул, что маленькому пациенту оказана вся необходимая помощь, его перевод в столичные медучреждения не требуется.

Также Леонид Рошаль отметил профессиональную работу команды медиков региона.

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