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Здравоохранение Общество

Пострадавших в ДТП с микроавтобусом перевели в больницы Самары и Тольятти

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом под Сызранью находятся в больницах Самары, Тольятти и Сызрани в тяжелом состоянии, сообщает областной минздрав.

Четверо пациентов переведены в медучреждения Самары и Тольятти для оказания специализированной помощи. Шестерым пациентам лечение оказывается в Сызранской больнице при участии областных специалистов.

В воскресенье, 31 января, в Сызрань для оказания помощи пациентам направлена мультидисциплинарная бригада врачей - главных внештатных специалистов по хирургии, нейрохирургии, травматологии, торакальной хирургии.

Состояние двух пациентов оценивается как средней степени тяжести, остальные в стабильно тяжелом состоянии.

Полуторагодовалый ребенок находится под наблюдением медработников в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе проведена консультация с федеральными специалистами. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, врачи отмечают улучшение состояния ребенка.

Напомним, ДТП произошло в 19:20 на 873 км трассы М-5 у с. Заборовка. Там столкнулись грузовик DAF, Chevrolet Niva и микроавтобус Citroen.

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