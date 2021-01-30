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ДТП Происшествия

В МВД назвали возможную причину страшной аварии в Самарской области

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В МВД назвали возможную причину страшного дорожно-транспортного происшествия в Самарской области. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 14 — находятся в больнице.

Как сообщает vesti.ru, по предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением. Фуру занесло, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским микроавтобусом.

Детали машин и личные вещи пассажиров разлетелись от места столкновения на десятки метров. От пассажирского автобуса осталась груда искореженного металла, настолько мощным был удар.

Напомним, пассажирский автобус выполнял вечерний рейс из Сызрани в село Красносельское. 10 человек погибли на месте, в том числе водитель микроавтобуса. Еще два пассажира скончались в стенах больницы Сызрани, куда доставили всех пострадавших.

В числе пострадавших — один ребенок, которому меньше года. Его состояние удалось стабилизировать и реанимацией доставить в детскую областную больницу в Самаре.

Водитель фуры — гражданин соседнего государства, от госпитализации отказался. Проведено обследование на наличие алкоголя в его крови. Уже установлены транспортные компании, которым принадлежали машины, и их владельцы.

Гид потребителя

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