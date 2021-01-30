31 января в Самарской области объявлен днем траура

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января в Самарской области днем траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе М-5