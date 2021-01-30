31 января в Самарской области объявлен днем траура

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января в Самарской области днем траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе М-5
На данный момент страшное ДТП уже унесло жизни 12 человек.
Сейчас глава региона вместе с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым находится в Сызранской ЦГБ, где проходят лечение пострадавшие в аварии на М-5, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Главы регионов на месте примут решения по ситуации, оказанию помощи людям.