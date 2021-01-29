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ДТП Происшествия

СУ СК возбудило уголовное дело из-за ДТП с автобусом на трассе М-5

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели пассажиров автобуса в ДТП на трассе М-5 в Сызранском районе.

Напомним, вечером 29 января на 878 км трассы М-5 столкнулись автобус Citroen, грузовик DAF и Chevrolet Niva. В аварии погибли 10 человек и еще 15 — пострадали.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, они выясняют обстоятельства и причины, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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