"Росгосстрах" выплатит родственникам погибших в ДТП с автобусом по 2 млн рублей

"Росгосстрах" готов к приему обращений в связи с ДТП с микроавтобусом в Самарской области, сообщает пресс-служба страховой компании.

Напомним, ДТП произошло в пятницу, 29 января, на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroën, который ехал из Сызрани в Ульяновскую область. По предварительным данным, в результате аварии погибли 12 человек, еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

Иждивенцам и родственникам погибших, а также пострадавшим пассажирам микроавтобуса, попавшего в ДТП, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Гражданская ответственность перевозчика застрахована в "Росгосстрахе", компания готова к приему заявлений.

Для получения страховых выплат необходимо обратиться с заявлением в ближайший офис "Росгосстраха" и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода лечения.

Иждивенцам и родственникам погибших пассажиров микроавтобуса для получения выплат дополнительно необходимо предоставить в страховую компанию письменное заявление на выплату (его можно заполнить в офисе компании), свидетельство о смерти и документы, подтверждающие близкое родство с погибшим.

Размер выплаты в связи с гибелью пассажира составляет 2 млн 25 тыс. рублей по каждому погибшему. Размер выплаты страхового возмещения для пострадавших рассчитывается в процентах от страховой суммы в 2 млн руб. в соответствии с нормативами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1164, и зависит от характера, степени повреждения и локализации травмы.

Например, за перелом бедра положена выплата от 80 до 300 тыс. руб., за переломы конечностей — от 60 до 300 тыс. руб. в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. В случае, если за полученные потерпевшим лицом травмы разного характера и локализации предусмотрена выплата несколькими статьями нормативов, общий размер страхового возмещения суммируется.

С 1 января 2013 г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории Российской Федерации действуют 1639 представитель