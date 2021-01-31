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Общество

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП под Сызранью

МОСКВА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП под Сызранью и призвал клириков оказать необходимую духовную поддержку, сообщает пресс-служба патриарха.

"Разделяя со всеми вами скорбь о произошедшей трагедии, возношу молитвы Милосердному Богу об утешении и укреплении душевных и телесных сил тех, кого коснулось это страшное горе, - подчеркнул патриарх Кирилл.

В послании митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Сергию Святейший Патриарх поручил "клирикам Самарской митрополии оказать необходимую духовную поддержку пострадавшим, а также родным и близким погибших в аварии".

Напомним, столкновение грузовой фуры и пассажирского автобуса под Сызранью 29 января унесло жизни 12 человек, 13 человек находятся в больницах с многочисленными травмами.

В страшной аварии погибли жители Самарской и Ульяновской областей. Губернаторы Дмитрий Азаров и Сергей Морозов побывали в ЦГБ Сызрани, где пообщались с пострадавшими и возложили на месте трагедии цветы. 31 января был объявлен в регионах днем траура.

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