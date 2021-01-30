Восемь пострадавших в аварии на трассе М-5 находятся в реанимации

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в субботу, 30 января, сообщил о количестве пострадавших в страшной аварии на трассе М-5, которые находятся в больницах и состоянии пациентов.

"На эту минуту в госпитале Сызранской центральной городской больницы находится 10 пострадавших. Из них двое в состоянии средней тяжести, восемь в тяжелом состоянии - они находятся в отделении реанимации", - сообщил министр.

Он также добавил, что им проведены все необходимые экстренные хирургические вмешательства, в настоящий момент идет стабилизация состояния, противошоковые мероприятия, интенсивная терапия. Из восьми пациентов шесть находятся на ИВЛ.

"К сожалению, риск потери пациентов ещё не отпал. Сейчас идет острый период политравмы, он длится до двух недель, и это самый критический период, в который могут развиваться какие-либо ранние осложнения. Они требуют повторных вмешательств, изменения интенсивной терапии, поэтому пока все ранее озвученные риски таковыми остаются", - рассказал Армен Бенян.

С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС. Также с родственниками ведется разъяснительная работа по порядку осуществления выплат и оформлению документов.

Напомним, в 19:20 на 873 км трассы М-5 у с. Заборовка в Сызранском районе столкнулись грузовик DAF, Chevrolet Niva и микроавтобусом Citroen