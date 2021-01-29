Региональный минздрав: госпитализированы 10 пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком

Минздрав Самарской области сообщил о госпитализации 10 пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе М-5.

Состояние двух пострадавших оценивают как средней степени тяжести, восемь человек — в тяжелом состоянии. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Пострадавших уже доставили в Сызранскую ЦГБ.

Напомним, в 19:20 на 873 км трассы М-5 у с. Заборовка в Сызранском районе столкнулись грузовик DAF, Chevrolet Niva и микроавтобусом Citroen. По последним данным погибли 10 человек, еще 15 пострадали.