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ДТП Происшествия

Региональный минздрав: госпитализированы 10 пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минздрав Самарской области сообщил о госпитализации 10 пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе М-5.

Состояние двух пострадавших оценивают как средней степени тяжести, восемь человек — в тяжелом состоянии. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Пострадавших уже доставили в Сызранскую ЦГБ.

Напомним, в 19:20 на 873 км трассы М-5 у с. Заборовка в Сызранском районе столкнулись грузовик DAF, Chevrolet Niva и микроавтобусом Citroen. По последним данным погибли 10 человек, еще 15 пострадали.

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