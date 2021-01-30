Число погибших в ДТП под Сызранью увеличилось до 12 человек

В субботу, 29 января, в 23614 стало известно о том, что в результате ДТП на трассе М-5 под Сызранью погибли 12 человек, ещё 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 5 из которых находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе СК РФ.

\Напомним, что по данным регионального Управления МЧС России, 29 января примерно в 19:20 на 873 километре трассы М-5 у с. Заборовка в Сызранском районе грузовик DAF столкнулся с автомобилем Shevrolet Niva и микроавтобусом Citroen.

По предварительной версии ГУ МВД России по Самарской области, водитель грузового автомобиля допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который двигался из Сызрани в Ульяновскую область.

В связи с гибелью людей в ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования данное уголовное дело передано в Главное следственное управление СК России.

По поручению главы СК РФ на место происшествия направлены наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата, имеющие опыт расследования таких преступлений.