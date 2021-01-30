Дмитрий Азаров о трагедии на трассе М-5: "У нас общая беда"

Губернатор Дмитрий Азаров и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в субботу, 29 января, посетили сызранскую больницу, где находятся сейчас пострадавшие в страшной аварии в Сызранском районе.

"Трагедия унесла жизни уже 12 человек, и в тяжелом состоянии находятся целый ряд пациентов в сызранской больнице.Вместе с Сергеем Ивановичем посмотрели ситуацию по каждому больному.С некоторыми из них есть возможность пообщаться, мы это сделали", сообщил глава региона.

Губернатор сообщил, что уже определена необходимость транспортировки либо долечивания пациентов на месте. "Естественно, по докладу медиков, здесь специалисты принимают решение. В том числе учтено мнение самих пациентов там, где это допустимо", — заявил Дмитрий Азаров.

"По предварительной оценке, реагирование служб было на должном уровне.Но трагедия есть трагедия. Следственные органы ведут все необходимые действия, определятся с причинами, наверное, и с виновными, но сейчас самое главное - это помочь семьям, которые потеряли родных и близких", - считает глава региона.

"Мы с Сергеем Ивановичем договорились о синхронизации мер поддержки как Самарской, так и Ульяновской области в равной степени. В обеих областях завтрашний день объявлен днем траура. Сейчас нужно помочь людям, которые потеряли своих отцов, матерей, дочерей. Сделать все для сохранения здоровья и скорейшей реабилитации пациентов, которые находятся здесь и доставлены в другие медицинские учреждения", — сообщил Дмитрий Азаров.

Он также отметил, что трагедия, случившаяся в Сызранском районе - общая беда: "Люди зарегистрированы в Самарской области, а де-факто живут в Ульяновске и наоборот. Мы, конечно, рассчитываем, что и работодатели в стороне не останутся и тоже поддержат и пострадавших, и семьи погибших".

В двух регионах завтрашний день объявлен днем траура. "Надеюсь, все жители с пониманием к этому отнесутся. Сотни тысяч людей передают соболезнования как семьям погибших в Ульяновской, так и в Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров после того как вместе с Сергеем Морозовым пообщался с пострадавшими в аварии в Сызранской городской больнице.