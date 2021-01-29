После ДТП в Сызранском районе 13 человек с политравмами отправлены в больницы

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в пятницу, 29 января, заявил, что после сообщения об аварии к месту происшествия выехали бригады скорой медицинской помощи Сызрани.

В течение полутора часов были эвакуированы 13 человек с политравмами различной степени тяжести. По поручению губернатора Дмитрия Азарова сформирована команда специалистов из Самары, мультидисциплинарные бригады санитарной авиации были направлены для оказания помощи на месте и в условиях Сызранской центральной городской больницы.

По данным на 22.00 в стационаре находятся 13 пациентов. Также вместе с главным анестезиологом-реаниматологом выехал в Сызранскую ЦРБ.

Напомним, в пятницу, 29 января, в 19:20 на 873 км трассы М-5 у с. Заборовка в Сызранском районе грузовик DAF столкнулся с Chevrolet Niva и микроавтобусом Citroen.