16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
После ДТП в Сызранском районе 13 человек с политравмами отправлены в больницы СУ СК возбудило уголовное дело из-за ДТП с автобусом на трассе М-5 Региональный минздрав: госпитализированы 10 пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком Число погибших в ДТП на трассе М-5 возросло до 10 Пять человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Самарской области

ДТП Происшествия

После ДТП в Сызранском районе 13 человек с политравмами отправлены в больницы

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в пятницу, 29 января, заявил, что после сообщения об аварии к месту происшествия выехали бригады скорой медицинской помощи Сызрани.

В течение полутора часов были эвакуированы 13 человек с политравмами различной степени тяжести. По поручению губернатора Дмитрия Азарова сформирована команда специалистов из Самары, мультидисциплинарные бригады санитарной авиации были направлены для оказания помощи на месте и в условиях Сызранской центральной городской больницы.

По данным на 22.00 в стационаре находятся 13 пациентов. Также вместе с главным анестезиологом-реаниматологом выехал в Сызранскую ЦРБ.

Напомним, в пятницу, 29 января, в 19:20 на 873 км трассы М-5 у с. Заборовка в Сызранском районе грузовик DAF столкнулся с Chevrolet Niva и микроавтобусом Citroen.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31