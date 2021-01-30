В ДТП под Сызранью пострадал ребенок, он находится в тяжелом состоянии

Региональное министерство здравоохранения сообщает о состоянии пострадавших в ДТП под Сызранью, которое произошло вечером 29 января.

Ребенок ночью был переведен в областную больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. 10 пострадавших находятся под наблюдением медработников в сызранской больнице. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, остальные находятся в тяжелом состоянии. Пять пациентов готовят для эвакуации в медучреждения региона для оказания специализированной помощи.

Напомним, 29 января, в 19:20 на 873 км трассы М-5 у с. Заборовка в Сызранском районе грузовик DAF столкнулся с Chevrolet Niva и микроавтобусом Citroen. По последним данным, погибли 12 жителей Ульяновской области.