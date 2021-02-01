16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Один из пострадавших в ДТП под Сызранью вышел из тяжелого состояния ДТП в Сызрани: полуторагодовалый ребенок пришел в себя и просится к маме В Самаре из-за ДТП в Юнгородке более двух часов стояли трамваи В Самаре две автомобилистки не поделили дорогу, виновница госпитализирована В Сергиевском районе водитель УАЗа сбил на переходе женщину

ДТП Происшествия

ДТП под Сызранью: водителю фуры предъявили обвинение

СЫЗРАНЬ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1401
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Водителю фуры DAF, 29 января попавшему в ДТП с 12 погибшими под Сызранью, предъявлено обвинение, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

По данным ведомства, 31-летний гражданин Казахстана Абдувахит Ахметов был задержан в ночь на 30 января. 31 января было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).

По версии следствия, управляя груженной фурой DAF с казахстанскими номерами, Ахметов выбрал скорость без учета особенностей и состояния транспортного средства, а также груза, дорожных и метеорологических условий. При этом выехал на встречную полосу, не убедившись в том, что она свободна на достаточном расстоянии.

При ознакомлении с обвинением Ахметов воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

Следствие считает, что причастность водителя фуры к преступлению подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров места происшествия, транспортных средств и иными собранными по делу доказательствами.

Напомним, ДТП на трассе М-5 в Сызранском районе произошло примерно в 19:20. Грузовик DAF столкнулся с Сhevrolet Niva и микроавтобусом Citroen, ехавшим из Сызрани в Ульяновскую область. Погибли 12 человек - водитель микроавтобуса и пассажиры. 10 из них - жители Ульяновской области.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее сообщалось, что, по предварительной версии полиции, у грузовика занесло полуприцеп.

Преступления, квалифицируемые по ч. 5 ст. 264 УК, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28