ДТП под Сызранью: водителю фуры предъявили обвинение

Водителю фуры DAF, 29 января попавшему в ДТП с 12 погибшими под Сызранью, предъявлено обвинение, сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным ведомства, 31-летний гражданин Казахстана Абдувахит Ахметов был задержан в ночь на 30 января. 31 января было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).

По версии следствия, управляя груженной фурой DAF с казахстанскими номерами, Ахметов выбрал скорость без учета особенностей и состояния транспортного средства, а также груза, дорожных и метеорологических условий. При этом выехал на встречную полосу, не убедившись в том, что она свободна на достаточном расстоянии.

При ознакомлении с обвинением Ахметов воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

Следствие считает, что причастность водителя фуры к преступлению подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров места происшествия, транспортных средств и иными собранными по делу доказательствами.

Напомним, ДТП на трассе М-5 в Сызранском районе произошло примерно в 19:20. Грузовик DAF столкнулся с Сhevrolet Niva и микроавтобусом Citroen, ехавшим из Сызрани в Ульяновскую область. Погибли 12 человек - водитель микроавтобуса и пассажиры. 10 из них - жители Ульяновской области.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее сообщалось, что, по предварительной версии полиции, у грузовика занесло полуприцеп.