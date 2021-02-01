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ДТП Происшествия

Суд арестовал водителя фуры, столкнувшейся с автобусом под Сызранью

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 31 января, Сызранский районный суд арестовал на два месяца 31-летнего водителя фуры Абдувахитта Ахметова из Казахстана, совершившего столкновение с автобусом под Сызранью. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Ходатайство следователя о заключении под стражу поддержал прокурор. Суд согласился и избрал меру пресечения", - отметили в надзорном ведомстве.

Сам водитель при этом просил не заключать его под стражу, так как, по его словам, скрываться не намерен, а в Самарской области у него есть родственники, у которых он может жить под подпиской о невыезде.

Напомним, 29 января примерно в 19:20 на 873-м км трассы М-5 у с. Заборовка в Сызранском районе грузовик DAF столкнулся с Сhevrolet Niva и микроавтобусом Citroen.

По предварительной версии ГУ МВД России по Самарской области, у грузовика занесло полуприцеп и водитель выехал на встречку, где столкнулся с автобусом, ехавшим из Сызрани в Ульяновскую область.

В связи с гибелью в ДТП 12 человек было возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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