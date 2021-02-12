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Общество

Из Самары в Жигулевск отправится ретро-поезд

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 февраля в 08:40 с вокзала Самары отправится ретро-поезд по маршруту "Самара-Жигулевск-Самара". Туристический проект "Жигулевский экспресс" подготовлен КбшЖД совместно с ООО "РЖД Тур", региональными туроператорами при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области, администрации Самары и Жигулевска.

Гостей встретят фестивалем "Жигулевская зима-2021", где их ожидает катание на собачьих упряжках и показательные выступления опытных каюров, фотозоны с разнообразными ледовыми скульптурами, интерактивные игры, увлекательные конкурсы, экскурсионно-развлекательная программа с посещением культурно-исторических объектов, в том числе музея Репина.

Во главе ретро-поезда - легендарный паровоз "Лебедянка". В состав поезда включены комфортабельные вагоны с местами для сидения и вагоны категории СВ. Интерьер подвижного состава оформлен в стиле конца XIX — начала XX века с использованием винтажных атрибутов.

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