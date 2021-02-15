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Общество

По ул. Ленинградской приостановлено движение транспорта

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Это связано с аварийными работами СКС на водопроводе, сообщает самарский департамент транспорта.

Фото: https://twitter.com/DTransporta

В связи с аварийными работами на водопроводе компании "СКС" в понедельник, 15 февраля, с 10:00 до 23:00 приостановлено движение транспорта по ул. Ленинградской от ул. Садовой до ул. Ленинской, сообщает ведомство.

Троллейбусы маршрутов №№ 6 и 16 проследуют в направлении "из города" по ул. Агибалова, ул. Спортивной, ул. Ульяновской, ул. Самарской, ул. Некрасовской, ул. Куйбышева и далее по маршруту.

В направлении Губернского рынка троллейбусы проследуют по ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Спортивной и далее по маршруту.

Гид потребителя

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