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Общество

В Самаре побит рекорд 45-летней давности по количеству осадков

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в субботу, 27 февраля, был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает Приволжское УГМС. Побиты рекорды 45-летней и 27-летней давности в шести муниципалитетах.

Рекордные показатели зафиксировали метеостанции в шести муниципальных образованиях региона. Так, в Самаре, Тольятти, Клявлино перекрыт рекорд 45-летней давности. В 1976 г. здесь выпало осадков 6,1, 7,0 и 5,3 мм/год, соответственно. В 2021 году отклонение составило 4,6, 1,6 и 3,8 мм, соответственно.

В Челно-Вершинах, Серноводске и Кинель-Черкассах по количеству снежных осадков побиты рекорды 27-летней давности.

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