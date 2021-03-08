16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У "МегаСити" в Самаре перевернулся автобус Под Самарой произошло еще одно смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой По факту ДТП с семью погибшими возбуждено уголовное дело ДТП под Самарой с семью погибшими могло произойти по вине водителя кроссовера Семь человек погибли в ДТП под Самарой

ДТП Происшествия

Под Самарой произошло еще одно смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой

КРАСНЫЙ ЯР. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 949
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красноярском районе произошло еще одно ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным ведомства, в понедельник, 8 марта, примерно в 8:50 между 5 и 6 километрами обводной дороги Самары водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

В результате ДТП погиб на меcте пассажир легкового автомобиля, а его водитель был доставлен на "скорой" в лечебное учреждение. По факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, утром 8 марта также в Красноярском районе произошла авария, унесшая семь жизней. На автодороге Волжский - Курумоч - Урал около 6:00 произошло лобовое столкновение грузовика Isuzu и автомобиля Volkswagen Tiguan. Погибли молодые люди, находившиеся в кроссовере.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4