Под Самарой произошло еще одно смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой

В Красноярском районе произошло еще одно ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным ведомства, в понедельник, 8 марта, примерно в 8:50 между 5 и 6 километрами обводной дороги Самары водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

В результате ДТП погиб на меcте пассажир легкового автомобиля, а его водитель был доставлен на "скорой" в лечебное учреждение. По факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, утром 8 марта также в Красноярском районе произошла авария, унесшая семь жизней. На автодороге Волжский - Курумоч - Урал около 6:00 произошло лобовое столкновение грузовика Isuzu и автомобиля Volkswagen Tiguan. Погибли молодые люди, находившиеся в кроссовере.