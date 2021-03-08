По факту ДТП с семью погибшими возбуждено уголовное дело

По факту ДТП, унесшего жизни семи человек, следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Об этом сообщает региональное управление МВД.

Также отмечается, что уголовное дело будет передано в СУ СК России по Самарской области.

В Следственном комитете РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Самарской области инициировать вопрос и оперативно принять уголовное дело в производство следователя СК. Дальнейший ход расследования также будет поставлен на контроль, отмечают в СК.

В свою очередь, в региональном управлении Следственного комитета отчитались о принятии дела к производству.

"На данный момент проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами следственного управления. Работу на месте происшествия координирует руководитель следственного управления по Самарской области Самодайкин В.В. Назначены все необходимые судебные экспертизы, выясняются причины и обстоятельства происшествия", - сообщает областное СУ СК.

Напомним, авария на автодороге Волжский - Курумоч - Урал в Красноярском районе произошла около 6 часов утра 8 марта. В лобовом столкновении грузовика Isuzu и автомобиля Volkswagen Tiguan погибли семь человек, находившиеся в кроссовере. По предварительным данным, виновником ДТП может быть водитель Volkswagen, выехавший на встречную полосу.