ДТП под Самарой с семью погибшими могло произойти по вине водителя кроссовера

Виновником ДТП с семью погибшими на трассе Самара - Тольятти, по предварительным данным полиции, является водитель Volkswagen Tiguan, выехавший на встречную полосу.

Напомним, столкновение грузовика Isuzu и автомобиля Volkswagen произошло около 6 часов утра 8 марта на 8 км трассы Самара - Тольятти у села Курумоч в Красноярском районе.

По предварительным данным оперативных структур, погибшими являются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - две девушки и пять парней. Все они находились в кроссовере. Водитель грузовика не пострадал.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.