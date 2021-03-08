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ДТП Происшествия

ДТП под Самарой с семью погибшими могло произойти по вине водителя кроссовера

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Виновником ДТП с семью погибшими на трассе Самара - Тольятти, по предварительным данным полиции, является водитель Volkswagen Tiguan, выехавший на встречную полосу.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, столкновение грузовика Isuzu и автомобиля Volkswagen произошло около 6 часов утра 8 марта на 8 км трассы Самара - Тольятти у села Курумоч в Красноярском районе.

По предварительным данным оперативных структур, погибшими являются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - две девушки и пять парней. Все они находились в кроссовере. Водитель грузовика не пострадал. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

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