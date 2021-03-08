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ДТП Происшествия

Семь человек погибли в ДТП под Самарой

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 марта, при лобовом столкновении автомобиля Volkswagen и грузовика на трассе неподалеку от с. Курумоч погибли семь человек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

По данным чрезвычайной службы, в 5:59 к ним поступило сообщение о столкновении грузовика Isuzu и автомобиля Volkswagen на 8 км трассы "Самара-Тольятти" у села Курумоч в Красноярском районе. Пожарно-спасательными подразделениями проводились работы по деблокации пассажиров.

Всего к работам на месте происшествия были привлечены 42 человека. Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительным данным оперативных структур, погибшими являются молодые люди в возрасте от 18 лет и старше. Водитель грузовика не пострадал.

По поручению прокурора области Сергея Берижицкого по факту ДТП организована проверка. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.

"По результатам прокурорской проверки будут приняты меры реагирования, решён вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль", - сообщили в прокуратуре области.

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