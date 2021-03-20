Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Самарой

В субботу, 20 марта, в 16:00, в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На 11 км дороги Самара — Волгоград — Осинки — Безенчук столкнулись грузовик и легковушка Mitsubishi. В результате погибли три человека.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливают личности погибших.
По факту ДТП ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.