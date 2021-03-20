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ДТП Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Самарой

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 марта, в 16:00, в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На 11 км дороги Самара — Волгоград — Осинки — Безенчук столкнулись грузовик и легковушка Mitsubishi. В результате погибли три человека.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливают личности погибших.

По факту ДТП ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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