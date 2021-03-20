Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 марта, в 16:00, в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области