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ДТП Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими

БЕЗЕНЧУК. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту ДТП в Безенчукском районе возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, ЧП произошло примерно в 16 часов 20 марта на 9 км дороги "Самара — Волгоград — Осинки — Безенчук". 23-летний житель Чапаевска на Mitsubishi ехал со стороны городского поселения Осинки в направлении Безенчука, выехал на встречку, где столкнулся с КамАЗом. В результате погибли водитель и два пассажира иномарки. Двое из них несовершеннолетние.

21 марта уголовное дело было принято к производству следователем Безенчукского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области. Назначены необходимые экспертизы.

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