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ДТП Происшествия

В смертельном ДТП у Фрунзенского моста пострадал водитель "скорой"

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 марта, в Самаре на ул. Фрунзе в ДТП, в котором погибли три человека из каршерингового Volkswagen, пострадал также водитель скорой помощи. Об этом сообщил источник в оперативных структурах.  Его медики осмотрели и рекомендовали амбулаторное лечение.

По предварительным данным полицейских, в районе дома №3 по ул. Фрунзе водитель Volkswagen не справился с управлением и столкнулся  со стоявшим у обочины автомобилем "скорой", а потом врезался в дорожное ограждение.

В результате столкновения водитель автомобиля Volkswagen и два его пассажира в возрасте 20 и 19 лет скончались. Еще два пассажира легковушки бригадой "скорой" были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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