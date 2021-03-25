Три человека погибли и двое пострадали в ДТП у Фрунзенского моста в Самаре

В среду, 24 марта, примерно в 22:20, в Самаре произошло ДТП с тремя погибшими.

Около дома № 3 по ул. Фрунзе водитель каршерингового Volkswagen, по предварительной версии, врезался в стоявший автомобиль "скорой помощи", а потом ударился в дорожное ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в результате аварии скончался водитель и два пассажира легковушки. Еще два пассажира Volkswagen доставлены в больницу.

В МЧС России по Самарской области сообщили, что пострадавших из разбившейся машины пришлось доставать с помощью спасателей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.