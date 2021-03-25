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ДТП Происшествия

Водитель каршеринговой машины, попавшей в смертельное ДТП, ехал без "шипов" со скоростью 120 км/ч

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Водитель машины, разбившейся накануне вечером у Самарского моста, ехал со скоростью 120 километров в час на "липучке", пишет "Самарское обозрение".

Подробности крупной аварии с тремя погибшими стали известны на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Самары.

Представители Госавтоиспекции рассказали, что скорость столкновения в ДТП на Самарском мосту составила 107 километров в час, водитель "Фольксвагена" ехал со скоростью 120 километров в час.

Пострадавшие — молодая компания из Челно-Вершин. Стаж водителя составлял менее 2 лет. ДТП произошло, в том числе, из-за состояния дорожного покрытия — к вечеру подморозило. "Резина" у каршерингового автомобиля — нешипованная внесезонная, так называемая "липучка", пишет издание.

Напомним, накануне, 24 марта, в ДТП с участием машины скорой помощи и каршерингового авто на ул. Фрунзе в Самаре погибли три человека, еще трое пострадали. Двое сейчас находятся в коме - лежат в отделении реанимации в больнице им. Пирогова. Состояние их оценивается как крайне тяжелое.

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