Водитель каршеринговой машины, попавшей в смертельное ДТП, ехал без "шипов" со скоростью 120 км/ч

Водитель машины, разбившейся накануне вечером у Самарского моста, ехал со скоростью 120 километров в час на "липучке", пишет "Самарское обозрение".

Подробности крупной аварии с тремя погибшими стали известны на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Самары.

Представители Госавтоиспекции рассказали, что скорость столкновения в ДТП на Самарском мосту составила 107 километров в час, водитель "Фольксвагена" ехал со скоростью 120 километров в час.

Пострадавшие — молодая компания из Челно-Вершин. Стаж водителя составлял менее 2 лет. ДТП произошло, в том числе, из-за состояния дорожного покрытия — к вечеру подморозило. "Резина" у каршерингового автомобиля — нешипованная внесезонная, так называемая "липучка", пишет издание.

Напомним, накануне, 24 марта, в ДТП с участием машины скорой помощи и каршерингового авто на ул. Фрунзе в Самаре погибли три человека, еще трое пострадали. Двое сейчас находятся в коме - лежат в отделении реанимации в больнице им. Пирогова. Состояние их оценивается как крайне тяжелое.