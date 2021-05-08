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ДТП Происшествия

Пострадавшего в массовом ДТП под Сызранью вырезали из машины

CЫЗРАНЬ. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пострадавшего в ДТП с шестью машинами под Сызранью водителя грузовика спасатели извлекали из разбитой кабины при помощи гидроинструмента. Об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: pssso.ru

Напомним, что крупное ДТП с участием грузовых автомобиле произошло 7 мая в Сызранском районе на 897 километре трассы М-5. Там столкнулись шесть грузовых автомобилей, ехавших в попутном направлении.

Одного из водителей зажало в кабине. Как сообщили в ПСС по Самарской области, для проведения аварийно-спасательных работ 13:58 на место происшествия прибыл поисково-спасательный отряд г. Сызрань. Для деблокирования пострадавшего из кабины аварийного автомобиля спасатели применяли гидравлические кусачки, разжим и домкрат.

"В ходе работ, для обеспечения доступа, была срезана дверь и отжата приборная панель, — пояснили в ПСС. — Пострадавшего с множественными переломами ног передали врачам скорой медицинской помощи. В 16:30 работы на месте происшествия были окончены".

Спасатели отмечают, что все аварийно-спасательные работы проводились совместно с сотрудниками МЧС и скорой медицинской помощи.

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