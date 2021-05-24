16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скончался инспектор ДПС, пострадавший в ДТП на трассе М-5 В Кинельском районе перевернулся мотоциклист, пытавшийся избежать столкновения с животным В Богатовском районе в ДТП погибла 17-летняя девушка На трассе под Кинелем под колесами легковушки погиб мужчина Двое пострадали при ночном ДТП с тремя машинами на Фрунзенском мосту в Самаре

ДТП Происшествия

Скончался инспектор ДПС, пострадавший в ДТП на трассе М-5

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области от полученных травм скончался инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району лейтенант полиции Николай Бархоткин, 13 мая пострадавший в ДТП на трассе М-5.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, в ночь на 13 мая наряд ДПС: лейтенант полиции Николай Бархоткин и старший лейтенант полиции Алексей Проняшин около 2:00 приехали на 983 км трассы М-5 чтобы помочь водителю сломавшегося грузовика. Они выставили патрульный автомобиль с включенными световыми спецсигналами позади грузовика. Чуть позже в патрульную машину врезался 19-летний парень на Lada Priora, который, предположительно, заснул за рулем.

В результате Николай Бархоткин получил тяжелые травмы, восемь суток врачи боролись за жизнь офицера, но 22 мая он скончался, не приходя в сознание. Также после ДТП госпитализировали Алексея Проняшина и водителя Lada Priora.

31-летний Николай Бархоткин родился в с. Пискалы Ставропольского района. На службу в органы внутренних дел он поступил в ноябре 2016 года.

Прощание с погибшим состоится 25 мая с 11:00 до 12:00 в с. Пискалы.

Гид потребителя

Последние комментарии

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Alex V 07 августа 2018 09:23 Пенсионерка попала в больницу, переходя дорогу в центре Самары в неположенном месте

Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6