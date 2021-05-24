Скончался инспектор ДПС, пострадавший в ДТП на трассе М-5

В Самарской области от полученных травм скончался инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району лейтенант полиции Николай Бархоткин, 13 мая пострадавший в ДТП на трассе М-5.
Напомним, в ночь на 13 мая наряд ДПС: лейтенант полиции Николай Бархоткин и старший лейтенант полиции Алексей Проняшин около 2:00 приехали на 983 км трассы М-5 чтобы помочь водителю сломавшегося грузовика. Они выставили патрульный автомобиль с включенными световыми спецсигналами позади грузовика. Чуть позже в патрульную машину врезался 19-летний парень на Lada Priora, который, предположительно, заснул за рулем.
В результате Николай Бархоткин получил тяжелые травмы, восемь суток врачи боролись за жизнь офицера, но 22 мая он скончался, не приходя в сознание. Также после ДТП госпитализировали Алексея Проняшина и водителя Lada Priora.
31-летний Николай Бархоткин родился в с. Пискалы Ставропольского района. На службу в органы внутренних дел он поступил в ноябре 2016 года.
Прощание с погибшим состоится 25 мая с 11:00 до 12:00 в с. Пискалы.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!