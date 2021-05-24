Скончался инспектор ДПС, пострадавший в ДТП на трассе М-5

В Самарской области от полученных травм скончался инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району лейтенант полиции Николай Бархоткин, 13 мая пострадавший в ДТП на трассе М-5.

Напомним, в ночь на 13 мая наряд ДПС: лейтенант полиции Николай Бархоткин и старший лейтенант полиции Алексей Проняшин около 2:00 приехали на 983 км трассы М-5 чтобы помочь водителю сломавшегося грузовика. Они выставили патрульный автомобиль с включенными световыми спецсигналами позади грузовика. Чуть позже в патрульную машину врезался 19-летний парень на Lada Priora, который, предположительно, заснул за рулем.

В результате Николай Бархоткин получил тяжелые травмы, восемь суток врачи боролись за жизнь офицера, но 22 мая он скончался, не приходя в сознание. Также после ДТП госпитализировали Алексея Проняшина и водителя Lada Priora.

31-летний Николай Бархоткин родился в с. Пискалы Ставропольского района. На службу в органы внутренних дел он поступил в ноябре 2016 года.

Прощание с погибшим состоится 25 мая с 11:00 до 12:00 в с. Пискалы.