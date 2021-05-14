На трассе М-5 под Тольятти водитель легковушки врезался в автомобиль ГИБДД

В ночь на четверг, 13 мая, в ДТП в Ставропольском районе Самарской области пострадали два инспектора ГИБДД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Как пояснили в областной полиции, около 2:00 13 мая в службу "112" обратился водитель грузового автомобиля "ГАЗ Некст". На 985 км трассы М-5 в Ставропольском районе у него произошла поломка, которую самостоятельно ему устранить не удалось. Грузовик был припаркован на правой обочине и частично занимал правую полосу, что затрудняло движение другого транспорта.
На помощь водителю выехал экипаж ДПС. Прибыв на место, инспекторы припарковали патрульный автомобиль с включенными проблесковыми спецсигналами позади неисправного грузовика и пригласили водителя в служебный автомобиль для определения последующих действий.
Когда все трое находились в салоне патрульной машины, в нее врезалась Lada Priora под управлением 19-летнего парня, который, предположительно, заснул за рулем.
В результате пострадали и были госпитализированы оба сотрудника ГИБДД и водитель Lada Priora.
По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!