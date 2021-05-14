На трассе М-5 под Тольятти водитель легковушки врезался в автомобиль ГИБДД

В ночь на четверг, 13 мая, в ДТП в Ставропольском районе Самарской области пострадали два инспектора ГИБДД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как пояснили в областной полиции, около 2:00 13 мая в службу "112" обратился водитель грузового автомобиля "ГАЗ Некст". На 985 км трассы М-5 в Ставропольском районе у него произошла поломка, которую самостоятельно ему устранить не удалось. Грузовик был припаркован на правой обочине и частично занимал правую полосу, что затрудняло движение другого транспорта.

На помощь водителю выехал экипаж ДПС. Прибыв на место, инспекторы припарковали патрульный автомобиль с включенными проблесковыми спецсигналами позади неисправного грузовика и пригласили водителя в служебный автомобиль для определения последующих действий.

Когда все трое находились в салоне патрульной машины, в нее врезалась Lada Priora под управлением 19-летнего парня, который, предположительно, заснул за рулем.

В результате пострадали и были госпитализированы оба сотрудника ГИБДД и водитель Lada Priora.

По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.