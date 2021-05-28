В смерти пешехода на ул. Партизанской могут обвинить водителя грузовика

Стало известно, что автоинспекторы могут усмотреть нарушение в действиях водителя грузовика, под колесами которого погиб пешеход на ул. Партизанской в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 27 мая в 13:30 29-летний водитель грузовика Shaanxi ехал без груза по ул. Партизанской в направлении ул. Борской и в районе дома №110 сбил 65-летнего пешехода. Пострадавший скончался на месте.

Пожилой мужчина пренебрег пешеходным переходом, который находился рядом, и пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте. Полиция предполагает, что пешеход нарушил п. 4.3 ПДД РФ.

Сейчас по факту ДТП ведется проверка. По предварительным данным, полицейские усматривают в действиях водителя признаки нарушения скоростного режима (п. 10.1 ПДД РФ). По окончании проверки будет принято процессуальное решение.