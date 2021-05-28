В смерти пешехода на ул. Партизанской могут обвинить водителя грузовика

Стало известно, что автоинспекторы могут усмотреть нарушение в действиях водителя грузовика, под колесами которого погиб пешеход на ул. Партизанской в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, 27 мая в 13:30 29-летний водитель грузовика Shaanxi ехал без груза по ул. Партизанской в направлении ул. Борской и в районе дома №110 сбил 65-летнего пешехода. Пострадавший скончался на месте.
Пожилой мужчина пренебрег пешеходным переходом, который находился рядом, и пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте. Полиция предполагает, что пешеход нарушил п. 4.3 ПДД РФ.
Сейчас по факту ДТП ведется проверка. По предварительным данным, полицейские усматривают в действиях водителя признаки нарушения скоростного режима (п. 10.1 ПДД РФ). По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!