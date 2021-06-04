У жителя Самарской области нашли самодельное оружие и порох

В Чапаевске Самарской области сотрудники уголовного розыска обнаружили у 32-летнего местного жителя порох и самодельное оружие.
По данным регионального ГУ МВД, дома у мужчины изъяли самодельное огнестрельное оружие и банку с порохом.
Неоднократно судимый за незаконный оборот оружия подозреваемый пояснил, что в 2019 г. нашел на улице металлическую банку с порохом и приклад. Позже с помощью обрезка трубы он изготовил оружие.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, взрывчатых веществ").
Полиция напоминает, что добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества можно в ближайший ОВД.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!