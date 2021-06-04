У жителя Самарской области нашли самодельное оружие и порох

В Чапаевске Самарской области сотрудники уголовного розыска обнаружили у 32-летнего местного жителя порох и самодельное оружие.

По данным регионального ГУ МВД, дома у мужчины изъяли самодельное огнестрельное оружие и банку с порохом.

Неоднократно судимый за незаконный оборот оружия подозреваемый пояснил, что в 2019 г. нашел на улице металлическую банку с порохом и приклад. Позже с помощью обрезка трубы он изготовил оружие.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, взрывчатых веществ").

Полиция напоминает, что добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества можно в ближайший ОВД.