Прокуратура начала проверку из-за ДТП со "скорой помощью" в Отрадном

Прокуратура начала проверку из-за ДТП с участием "скорой" в Отрадном Самарской области, сообщает надзорное ведомство.
Напомним, авария произошла 27 июня. Столкнулись машина "скорой помощи", легковушка и КамАЗ. Водитель спецавтомобиля погиб. Еще несколько человек пострадали.
На место происшествия выехал прокурор Отрадного Вадим Лошкарев. Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!