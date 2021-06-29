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ДТП Происшествия

По факту ДТП с участием "скорой" в Отрадном возбуждено уголовное дело

ОТРАДНЫЙ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 июня, прокурор г. Отрадного признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием скорой помощи.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, 27 июня на перекрестке легковушка, ехавшая на зеленый сигнал светофора, не уступила дорогу карете "скорой помощи" с включенными спецсигналами.

В аварии погиб водитель СМП, еще пять человек попали в больницу, в том числе фельдшер и двое пациентов.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родственникам погибшего водителя и сказал слова поддержки родным пострадавших в ДТП.

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