По факту ДТП с участием "скорой" в Отрадном возбуждено уголовное дело

Во вторник, 29 июня, прокурор г. Отрадного признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием скорой помощи.
Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Напомним, 27 июня на перекрестке легковушка, ехавшая на зеленый сигнал светофора, не уступила дорогу карете "скорой помощи" с включенными спецсигналами.
В аварии погиб водитель СМП, еще пять человек попали в больницу, в том числе фельдшер и двое пациентов.
Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родственникам погибшего водителя и сказал слова поддержки родным пострадавших в ДТП.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!