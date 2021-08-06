СК РФ возбудил уголовное дело из-за ДТП с самарскими туристами в Турции

СК РФ возбудил уголовное дело из-за ДТП с российскими туристами в Турции, сообщает ведомство.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек").

По версии следствия, 2 августа, примерно в 18:00, водитель туристического автобуса, который вез туристов из Самарской области в аэропорт по маршруту Алания-Анталия, совершил ДТП. В результате трое человек скончались, еще 19 человек пострадали.

Сейчас СК готовит запрос о правовой помощи в компетентные органы Турецкой Республики, изымает необходимую документацию. Также ведомство контролирует возвращение граждан в РФ, после этого будет обеспечено проведение необходимых экспертиз.