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ДТП Происшествия

СК РФ возбудил уголовное дело из-за ДТП с самарскими туристами в Турции

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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СК РФ возбудил уголовное дело из-за ДТП с российскими туристами в Турции, сообщает ведомство.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек").

По версии следствия, 2 августа, примерно в 18:00, водитель туристического автобуса, который вез туристов из Самарской области в аэропорт по маршруту Алания-Анталия, совершил ДТП. В результате трое человек скончались, еще 19 человек пострадали.

Сейчас СК готовит запрос о правовой помощи в компетентные органы Турецкой Республики, изымает необходимую документацию. Также ведомство контролирует возвращение граждан в РФ, после этого будет обеспечено проведение необходимых экспертиз.

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