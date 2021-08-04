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Общество

В Самарскую область вернулись первые пострадавшие в ДТП в Турции

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 августа, в аэропорту Курумоч приземлился самолет с двумя пострадавшими в ДТП в Турции. К их прилету на месте работали представители оперштаба.

Напомним, его создали по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В состав вошли сотрудники регионального минздрава, Центра медицины катастроф, МЧС, психологи минсоцдема.

И.о. руководителя департамента организации соцобслуживания регионального минсоцдема Татьяна Писарева проинформировала о состоянии прибывших туристов: "Состояние пострадавших достаточно стабильное, удовлетворительное. В первую очередь им оказали психологическую и медицинскую помощь. И после осмотра врачей было принято решение, что для более глубокого и детального анализа прибывших нужно госпитализировать и дообследовать в областной больнице".

Главная задача властей региона — оказать максимальную и всестороннюю помощь и поддержку пострадавшим и их родственникам.

Губернатор Дмитрий Азаров принял решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом 2 августа в Турции.

По 1 млн руб. выплатят семьям погибших в аварии, 500 тыс. — тяжело пострадавшим, 200 тыс. рублей — получившим травмы средней и легкой степени тяжести. Средства выделят из резервного фонда губернатора Самарской области.

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